Verteidigung : Verteidigungsministerin besucht Laage und Rostock

Im Rahmen ihrer Sommerreise besucht Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) am heutigen Freitag das Luftwaffengeschwader «Steinhoff» in Laage (Landkreis Rostock). Neben einer Vorführung des Eurofighters will von der Leyen Gespräche mit Soldaten aller Dienstgrade führen, teilte das Geschwader mit. Aufgabe des Geschwaders ist die Ausbildung der deutschen Eurofighter-Piloten. Der Flughafen in Laage wird sowohl militärisch als auch zivil genutzt, was deutschlandweit einmalig ist.