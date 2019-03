Schifffahrt : Vertreter europäischer Traditionsschifffahrt tagen

Auf dem Traditionsschiff im Rostocker IGA-Park treffen sich am heutigen Donnerstag und Freitag 65 Betreiber traditioneller Schiffe sowie Vertreter von Schifffahrtsmuseen, maritimen Vereinen und Vereinigungen aus 15 Ländern Europas. Besonderes Augenmerk bei der Konferenz zum Thema «Traditionsschifffahrt in europäischen Gewässern» gelte dem Erhalt maritimer Kulturgüter in Europa. Es gehe auch um die Vereinfachung und Harmonisierung nationaler Regeln für den Betrieb traditioneller Schiffe, sagte der Leiter des Büro Hanse Sail, Holger Bellgardt.

von dpa

14. März 2019, 01:58 Uhr

In den vergangenen Jahren hatte die Diskussion um die neue Sicherheitsverordnung für Traditionsschiffe für Streit und Aufregung gesorgt. Zwischenzeitlich wurde eine Einigung erzielt und eine Ombudsstelle eingerichtet. Dort sollen strittige Punkte bei der Anwendung der Sicherheitsvorschriften geklärt werden.