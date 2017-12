Unfälle : Verunglückter Reisebus: Zwei Verletzte aus Klinik entlassen

Der verunglückte Reisebus auf der A19 südlich von Linstow ist am Sonntag von einem Abschleppunternehmen geborgen worden. Der Verkehr auf der A19 wurde nicht beeinträchtigt, wie eine Polizeisprecherin in Rostock sagte. Das Bergungsunternehmen sei nicht über die Autobahn, sondern über einen Wirtschaftsweg an das Unfallfahrzeug herangefahren.