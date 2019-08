Fußball : VfB Stuttgart verleiht Neuzugang Nartey an Hansa Rostock

von dpa

31. August 2019, 11:55 Uhr

Der VfB Stuttgart verleiht den jüngst verpflichteten Nikolas Nartey für eine Saison an den Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock. Das teilte der Zweitligist auf seiner Homepage mit. Die Schwaben hatten den 19 Jahre alten dänischen Junioren-Nationalspieler erst am Donnerstag vom 1. FC Köln verpflichtet, eine zeitnahe Leihe aber direkt angekündigt. In Rostock soll der Mittelfeldspieler Spielpraxis sammeln.