Ausbildung : Viel Betrieb bei Rostocker Jobfactory: 143 Aussteller

Mit einem starken Besucherandrang hat am Freitag die 21. Jobfactory in der Rostocker Hansemesse begonnen. Wie Projektleiter Torsten Uhl berichtete, beteiligen sich bei der landesweit größten Veranstaltung dieser Art in diesem Jahr mehr als 140 Unternehmen, Hochschulen und Institutionen. Im vergangenen Jahr wurden rund 15 000 Schüler und Eltern bei der zweitägigen Messe gezählt.

von dpa

14. September 2018, 11:07 Uhr

Die Veranstaltung richte sich vorwiegend an jüngere Leute. Dazu gehören die, die schon ein konkretes Berufsbild vor Augen haben und nun die dafür passenden Unternehmen suchen. Die Messe biete aber auch viele Möglichkeiten für diejenigen, die noch am Anfang der Berufswahl sind und sich über das gesamte Spektrum informieren wollen. Alleine im Handwerk stünden 130 Ausbildungsberufe zur Auswahl.