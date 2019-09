Wetter : Viel Regen und wenig Sonne am Wochenende

Am Wochenende wird es in Mecklenburg-Vorpommern größtenteils regnerisch, windig und bewölkt: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet mit wechselhaftem Wetter. Am Samstag zeigt sich laut Prognose in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns ab und zu noch die Sonne, jedoch werden auch einzelne Schauer und Windböen erwartet.

von dpa

27. September 2019, 07:34 Uhr

In Schwerin liegen die Höchsttemperaturen bei 18 Grad Celsius. «Sonntag wird es bedeutend regnerischer, der Himmel bleibt ganz bedeckt», sagte ein DWD-Sprecher. In Rostock klettern die Temperaturen auf maximal 16 Grad, im Südosten des Bundeslandes wird es bis zu 18 Grad warm.