Wetter : Viel Regen, volle Autobahnen: Ende der Herbstferien

Zum Ende der Herbstferien in Hamburg und Schleswig-Holstein muss sich der Norden auf wechselhaftes Wetter einstellen. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag mit. Schlechte Nachrichten gibt es auch für Autofahrer: Der ADAC Hansa erwartet zum Wochenende im Norden volle Autobahnen.

von dpa

15. Oktober 2019, 12:12 Uhr

Von dem fast spätsommerlichen Klima muss sich Norddeutschland wohl verabschieden. Am letzten Herbstferienwochenende in Hamburg und Schleswig-Holstein werde das Wetter vor allem unbeständig. Eigentlich erwarte der DWD mit 15, 16 Grad milde Oktobertemperaturen. Allerdings würden die spärlichen Sonnenabschnitte immer wieder von Regen unterbrochen. Selbiges gilt auch für Mecklenburg-Vorpommern, wo die Schulzeit bereits am Montag wieder begonnen hat.

Unangenehm könnte es auch für Urlaubsrückkehrer werden. Der ADAC Hansa rechnet auf den Autobahn-Sorgenkindern A1 und A7 mit erhöhtem Stauaufkommen.