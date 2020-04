Wetter : Viel Sonne am Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern

Am Wochenende können sich die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern auf reichlich Sonnenschein freuen. Der Freitagmorgen startet laut Deutschem Wetterdienst mit Temperaturen um minus zwei Grad recht frostig. Im Laufe des Vormittags steigen die Temperaturen rasch an. An der See werden elf Grad erreicht, in Südwestmecklenburg sind es bis zu 16 Grad. In der Nacht liegen die Tiefstwerte bei einem Grad, örtlich kann es auch zu Bodenfrost kommen.

von dpa

17. April 2020, 08:29 Uhr

Am Samstag und Sonntag bleibt es sonnig. Die Temperaturen erreichen tagsüber Werte zwischen 13 und 17 Grad. Nachts kühlt es laut Vorhersage deutlich ab. Im Binnenland kann es lokal Bodenfrost geben.