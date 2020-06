Wetter : Viel Sonne in Mecklenburg-Vorpommern

Die kommenden Tage bringen Sommerwetter in Mecklenburg-Vorpommern. Nur am Dienstagvormittag gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wenige Wolkenfelder. Danach werden Temperaturen von bis zu 20 Grad an der See und bis zu 25 Grad im Binnenland bei schwachem bis mäßigem Wind aus Nordwesten erwartet. Auch in der Nacht zögen nur vereinzelt Wolken auf, es kühlt auf 15 bis 11 Grad an der Küste und auf 12 bis 8 Grad im Binnenland ab.

von dpa

23. Juni 2020, 09:11 Uhr

Auch am Mittwoch rechnet der DWD mit viel Sonnenschein und sommerlichen 22 bis 27 Grad. Auch für die kühlere Nacht werde kein Regen erwartet. Richtig warm wird es dann am Donnerstag: Laut DWD klettert das Thermometer auf 22 bis 27 Grad an der Küste und auf bis zu 29 Grad im Binnenland, wo am Nachmittag und Abend einige Wolken aufziehen.