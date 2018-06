Wetter : Viel Sonne zum Siebenschläfer im Norden

In Norddeutschland gibt es zum Siebenschläfertag am Mittwoch jede Menge Sonne. Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes wird sich bereits am Dienstagnachmittag die Sonne zeigen. Spätestens am Mittwoch ist die Sonnenbrille dann ein nützliches Accessoire. Bei Temperaturen um die 26 bis 28 Grad können sich insbesondere die Schleswig-Holsteiner, Hamburger und Mecklenburger wieder auf ein Eis freuen.

25. Juni 2018, 16:39 Uhr

Nicht nur Fußballfans können sich damit auf ein regenfreies Public Viewing beim WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Südkorea freuen. Fans alter Bauernregeln können auf weitere schöne Wochen hoffen. Denn die alte Wetterweisheit zum Siebenschläfertag lautet: «Scheint am Siebenschläfer Sonne, gibt es sieben Wochen Wonne.»