Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern bleibt auch in den kommenden Tagen überwiegend sonnig. Am Mittwoch ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nach morgendlichem Nebel meist sonnig. Nachmittags bilden sich örtlich Quellwolken, die sich zeitweise verdichten und dann wieder auflockern. Die Temperaturen liegen zwischen 22 und 27 Grad. Es bleibt trocken.

von dpa

16. September 2020, 07:17 Uhr