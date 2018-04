Energie : Viele Aktionen zum Tag der erneuerbaren Energien in MV

Mit zahlreichen Aktionen für die ganze Familie machen rund 70 Unternehmen im Nordosten am Wochenende auf die Nutzung der erneuerbaren Energien aufmerksam. Bei den Schweriner Stadtwerken können Besucher am bundesweiten Tag der erneuerbaren Energien am Samstag zum Beispiel Elektroautos und Pedelecs Probe fahren. Im Hafen Mukran auf Rügen öffnet Iberdrola sein Betriebsgebäude, von dem aus der Offshore-Windpark Wikinger gesteuert wird. 50Hertz lädt zu einer Schifffahrt zu den Offshore-Windparks Arkona und Wikinger von Sassnitz aus ein. Im Windpark Carinerland bei Neubukow können Besucher mit einem Kran 70 Meter in die Höhe fahren. Die einzelnen Programmpunkte sind im Internet unter www.energietag-mv.de zu finden.

von dpa

27. April 2018, 12:41 Uhr

Nach Angaben des Schweriner Energieministeriums stehen am Wochenende landesweit 53 Angebote bereit, 8000 bis 10 000 Besucher werden erwartet. Zu den größten Einzel-Events gehöre das Familienfest «Erneuerbare Energien begreifen» im Rostocker Fischereihafen mit den dort ansässigen Firmen.

Die erneuerbaren Energien bieten laut Energieministerium in Mecklenburg-Vorpommern 14 000 bis 15 000 Jobs. Inzwischen könne der Nordosten seinen gesamten Strombedarf aus Sonne, Wind und Biogas decken. Allerdings schwindet gerade im ländlichen Raum die Zustimmung zu den Erneuerbaren. Beim Petitionsausschuss des Landtags bilden Beschwerden gegen den Bau von Windparks einen Schwerpunkt.

Zum Tag der erneuerbaren Energien startet auch einen Wettbewerb «Klimasichten» im Land. Für die besten künstlerisch-kreativen Beiträge zu Klimaschutz und Klimawandel hat das Ministerium 15 000 Euro Preisgelder ausgelobt.