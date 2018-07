Brauchtum : Viele Besucher beim Fischerfest mit Gaffelrigg in Greifswald

Rund 50 000 Besucher haben am Wochenende in Greifswald-Wieck das traditionelle Fischerfest gefeiert. «Damit wurden unsere Erwartungen erfüllt», zog Stadtsprecherin Bärbel Lenuck am Sonntag Bilanz. Bei Superwetter sei es ein sehr schönes, friedliches Familienfest gewesen. Das Fischerfest hatte am Freitag in dem zu Greifswald gehörenden Fischerdorf Wieck begonnen. Es gilt als größtes maritimes Volksfest der Region.

von dpa

15. Juli 2018, 11:58 Uhr

Mit der 31. Gaffelrigg erlebte das Fest am Samstag seinen besonderen Höhepunkt. Bei der Schiffsparade fuhren 45 historische Kutter, Tjalken, Ewer und Zeesboote - angeführt vom Segelschulschiff «Greif» - über den Ryck auf den Greifswalder Bodden.

Ein Unfall ereignete sich nach Lenucks Worten am Rand des Fischerfestes: Eine historische Dampflok mit mehreren voll besetzten Personenwagen, die zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof in Wieck verkehrte, habe ein Auto touchiert. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden belaufe sich auf etwa 4000 Euro. Die Ursache für den Unfall sei noch unklar.