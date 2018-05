Verkehr : Viele Fahrschüler scheitern an theoretischer Prüfung

von dpa

04. Mai 2018, 08:30 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind im vergangenen Jahr 44 Prozent aller Fahrschüler schon an der theoretischen Prüfung gescheitert. Damit war diese erneut eine größere Hürde als die praktische Prüfung, wie das Kraftfahrt-Bundesamt mitteilte. Denn nur 32 Prozent der zur praktischen Prüfung angetretenen Fahrschüler fielen 2017 durch. Insgesamt erhielten rund 18 000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern im vergangenen Jahr ihre Fahrerlaubnis in verschiedenen Führerscheinklassen. Diese Zahl stieg im Vergleich zu 2016 nur leicht an.