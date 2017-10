Datenschutz : Viele Firmen auf Datenschutz-Grundverordnung unvorbereitet

Viele Unternehmen in MV sind nach Einschätzung des Landesdatenschutzbeauftragten und der Industrie- und Handelskammern nicht genügend auf neue Datenschutz-Anforderungen vorbereitet. Am 25. Mai 2018 trete die EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft, sagte Jens Rademacher von der IHK Rostock am Dienstag in Schwerin. Dabei gehe es um den Schutz personenbezogener Daten, wie Namen, Geburtsdaten oder IP-Adressen von Computern. Verträge dürften nicht davon abhängig gemacht werden, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einwilligt.