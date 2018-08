Tiere : Viele Fische halten 30 Grad im Wasser aus: trotzdem Sterben

von dpa

01. August 2018, 07:34 Uhr

Mit steigenden Wassertemperaturen sinkt der Sauerstoffgehalt von Gewässern. Während sich Naturschützer um die Gesundheit der tierischen Wasserbewohner sorgen, schließen Forscher ein massenhaftes Fischsterben allein durch die Hitze aus. «Es gibt Arten, die ab 28 Grad Schwierigkeiten haben. Aber der Großteil der Fische ist an solche Temperaturen angepasst», sagt Christian Wolter, Fachmann für Biologie und Ökologie der Fische am Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). «Viele Fische halten auch über 30 Grad aus.» Trotzdem ist es in diesem Sommer an einigen Orten bereits zu Fischsterben gekommen. Häufig gab es dann weitere Gründe für wenig Sauerstoff im Wasser: eine geringe Fließgeschwindigkeit oder starken Regen, der Nährstoffe in Gewässer schwemmte.