Einzelhandel : Viele Läden wieder geöffnet: Resonanz eher verhalten

Seit Montag dürfen viele Einzelhandelsgeschäfte in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen. Der wirtschaftliche Schaden durch die Corona-Pandemie ist enorm.

von dpa

20. April 2020, 16:33 Uhr

Nach mehrwöchiger Zwangsschließung durch die Corona-Pandemie haben seit Montag in Mecklenburg-Vorpommern viele Läden des Einzelhandels wieder geöffnet. Das Interesse der Kunden war an einigen Einkaufsstraßen und Shopping-Centern eher verhalten. In der Schweriner Marienplatzgalerie waren am Nachmittag zahlreiche Kunden zu sehen, in den Geschäften hielten sich jedoch nur wenige auf. Einige Geschäfte hatten trotz der Lockerung der Landesregierung noch nicht geöffnet. Sie verwiesen, wie auch manche Läden im Schweriner Schlosspark-Center, auf eine Öffnung in den kommenden Tagen.

Einige Geschäfte hätten die gebotenen Schutzmaßnahmen wie etwa Desinfektionsmittel nicht zum Montag umsetzen können, berichtete der Landesgeschäftsführer des Handelsverbands Nord, Kay-Uwe Teetz. Die Umsatzausfälle während der mehrwöchigen Schließung sind enorm. Der Handelsverband Nord schätzt für den Einzelhandel einen Umsatzausfall von rund 21 Millionen in Mecklenburg-Vorpommern pro geschlossenem Tag.

Die Rostocker Innenstadt war rege frequentiert von Kunden, in den Geschäften selbst waren am Montagmittag aber eher weniger Kunden zu sehen.

«Die Hilfe hat mich gerettet», sagte Sigrun Marquardt von einem Schweriner Bilderrahmengeschäft mit Blick auf die Corona-Soforthilfen. Der Umsatz sei in den Wochen der Schließung fast komplett weggebrochen. Nach den ersten Stunden der Wiedereröffnung habe es deutlich weniger Laufkundschaft gegeben.

Mit Stand Samstagabend wurden etwa 19 000 der 35 000 eingegangenen Anträge auf die Corona-Soforthilfe ausgezahlt. Dies entspricht rund 194 Millionen Euro, wie das Wirtschaftsministerium mitteilte.

Ein Feinkostgeschäft in Schwerin berichtete von Umsatzeinbußen von rund 80 bis 85 Prozent während der Corona-Krise, obwohl es an einigen Tagen öffnen konnte. Fehlende Touristen würden die Situation verschärfen, gerade für die Geschäfte in Warnemünde und Kühlungsborn. Geschäftsführer Thomas Witte rechnet durch die Corona-Pandemie mit einem Umsatzminus von mindestens 150 000 Euro.

In Ludwigslust nutzten die meisten Geschäfte die Möglichkeit, nach der mehrwöchigen Zwangsschließung wieder zu öffnen. Die Innenstadt war auch deutlich belebter als in den Wochen davor. In der örtlichen Filiale der Kaufhaus-Kette Nessler sperrten Mitarbeiter mit weiß-rotem Flatterband jeweils eine Hälfte der beiden Geschäftsetagen ab, um die zugelassene Verkaufsfläche von 800 Quadratmetern nicht zu überschreiten.

Verkäuferinnen mit Mund-Nase-Masken trugen T-Shirts und andere Waren in den vorderen Teil. Im Handarbeitsladen «Art & Hobby» in der Schlossstraße waren Stoffmasken, von der Inhaberin genäht, der Renner. Am Vormittag seien mehr als 50 Stück verkauft worden, hieß es. Auch Stoff, für Masken zugeschnitten, und Gummiband seien sehr gefragt, berichtete die Verkäuferin.

Die von der Landesregierung in der Vorwoche beschlossenen Lockerungen der Corona-Schutzvorkehrungen erlauben im Nordosten nahezu allen Geschäften, Kunden einzulassen, auch den Ladenstraßen der Einkaufscenter. Lebensmittelgeschäfte und Supermärkte waren von den Schließungen zuvor ausgenommen. Die nutzbare Verkaufsfläche je Geschäft wurde auf maximal 800 Quadratmeter beschränkt. An vielen Eingangstüren wachten Mitarbeiter darüber, dass nur eine begrenzte Anzahl von Kunden Zutritt bekam, um die Abstandsregeln einzuhalten.

Bau- und Gartenmärkte hatten schon am Samstag ihre Türen öffnen dürfen, was Heimwerker und Gartenfreunde ausnutzten. Der Andrang war enorm.