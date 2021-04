Gesundheit : Viele Neuinfektionen in Rostock: Kein diffuses Geschehen

In Rostock ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen Tagen stark gestiegen.

Rostock | Noch am 21. März hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 22,0 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohnern gelegen, am Montag war sie nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lagus) bei 108,0 und damit erstmals über dem kritischen Wert von 100. Wie Stadtsprecher Ulrich Kunze am Dienstag sagte, kommen die Infektionen hauptsächlich aus dem privat...

