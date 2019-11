Polizei : Viele Rotsünder: Mehr Verkehrskontrollen an Kreuzungen

Die angekündigten verstärkten Kontrollen der Polizei haben am Dienstag bei mehreren Verkehrsteilnehmern in Schwerin zu Verdruss geführt. Wie das Polizeipräsidium Rostock berichtete, wurden 13 Auto- und 3 Radfahrer bei Rotlichtverstößen erwischt. Ein Autofahrer telefonierte mit Handy am Ohr, acht weitere hatten den Gurt nicht angelegt. Bei acht Radfahrern gab es Probleme mit der Lichtanlage.

von dpa

05. November 2019, 16:00 Uhr

Mit den verstärkten Verkehrskontrollen will die Polizei in ganz Mecklenburg-Vorpommern den ganzen November über Verstöße gegen Vorfahrts- und Vorrangregelungen ins Visier nehmen. Das Missachten dieser Regeln zähle nach wie vor zu den Hauptunfallursachen im Land, betonten die Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock. Um die Autofahrer für die Gefahren zu sensibilisieren, wollen die Beamten besonders an Kreuzungen mit und ohne Ampeln, aber auch in Tempo-30-Zonen kontrollieren.

Nach Polizeiangaben soll es dabei nicht nur darum gehen, Rotlichtverstöße festzustellen und zu ahnden. «Vielmehr sollen auch die Verkehrsteilnehmer angehalten werden, die während der Gelbphase stark beschleunigen, um in den Kreuzungsbereich einzufahren - ein Verhalten, das regelmäßig zu Gefahrensituationen im Straßenverkehr führt», hieß es.