Kriminalität : Viele Spenden für Familie nach Mädchen-Tod in Torgelow

Der Tod des sechsjährigen Mädchens in Torgelow (Vorpommern-Greifswald) hat nach einem Bericht des Radiosenders Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern eine große Spendenbereitschaft ausgelöst. So flossen auf ein gemeinsames Spendenkonto mit dem Kinderschutzbund im Nordosten bisher mehr als 13 000 Euro, berichtete der Sender (Donnerstag). Vor dem Geld werde jetzt eine Kur für den Vater und den kleinen Bruder des Mädchens finanziert. Außerdem sei die Beerdigung in Wolgast, wo die Familie früher wohnte, auch darüber bezahlt worden.

von dpa

14. Februar 2019, 11:40 Uhr

Die Sechsjährige war am 12. Januar tot in der Wohnung der Mutter und ihres Lebensgefährten in Torgelow gefunden worden. Die Staatswaltschaft verdächtigt den Stiefvater des «Mordes durch Unterlassen.» Er soll das Mädchen so misshandelt haben, das es an den Folgen starb. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft und bestreitet das. Nach seinen Angaben soll die Sechsjährige eine Treppe hinuntergestürzt und an diesen Verletzungen gestorben sein.

Auch gegen die Mutter, die mit einem Baby in einer Mutter-Kind-Einrichtung untergebracht wurde, wird ermittelt. Laut Staatsanwaltschaft ist die genaue Todesursache der Sechsjährigen noch unklar und weitere Vernehmungen liefen.