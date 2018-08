Arbeitsmarkt : Viele Stellen für Berufskraftfahrer unbesetzt

von dpa

01. August 2018, 14:05 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es einen hohen Bedarf an Berufskraftfahrern. Derzeit gebe in diesem Bereich 558 offene Stellen, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Mittwoch in Rostock. Gleichzeitig nehme die Nachfrage nach Transportkapazität aufgrund der guten Wirtschaftssituation und des zunehmenden Online-Handels immer weiter zu. Bundesweit liege der Bedarf sogar mindestens bei 45 000 Fahrzeugführern. Es sei nicht leicht, diese Stellen zu besetzen: «Berufskraftfahrer müssten verantwortungsbewusst, verlässlich, belastbar und serviceorientiert sein. Fachkräfte, die diese Eigenschaften vorweisen können, werden in der Logistikbranche dringend gesucht.»