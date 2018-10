Gesellschaft : Viele unter Dreijährige in Norddeutschlands Kitas

In Hamburgs Kindertagesstätten sind mit rund 44 Prozent fast die Hälfte aller unter Dreijährigen in Betreuung. Die Zahl stieg im Vergleich zum Vorjahr allerdings nur um etwa 300 Kinder und beläuft sich damit insgesamt auf 26 785, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte.

von dpa

17. Oktober 2018, 14:11 Uhr

Ein deutlicherer Anstieg ist dahingegen in Schleswig-Holstein zu beobachten: Mit fast 1800 Neulingen liegt die Zahl der unter Dreijährigen Kita-Besuchern nun bei 25 648. Schleswig-Holstein befindet sich mit rund 33,7 Prozent knapp über dem deutschlandweiten Durchschnitt. Damit erreicht das norddeutsche Bundesland die höchste Betreuungsquote unter den westdeutschen Flächenländern.

Auch Mecklenburg-Vorpommern liegt mit 56 Prozent deutlich über dem bundesweiten Schnitt - die Zahl liegt dort bei 22 995. Insgesamt befinden sich in Deutschland 33,6 Prozent der unter Dreijährigen in Betreuung: Das sind rund 790 000 Kinder.