In den kommenden Tagen werden in Mecklenburg-Vorpommern viele Wolken erwartet. Am Dienstag wechseln sich laut Deutschem Wetterdienst (DWD) Sonne und Wolken immer wieder ab. An der Küste kann es einzelne Schauer geben. Im Landesinneren bleibt es aber weitestgehend trocken. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 18 und 21 Grad.

von dpa

21. Juli 2020, 08:27 Uhr