Wetter : Viele Wolken und Regen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern wird es in den kommenden Tagen meist wolkig und nass. Der Dienstag startet mit einer dicken Wolkendecke, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. An der Küste gibt es im Laufe des Tages immer wieder Regenschauer. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 19 und 22 Grad.

von dpa

30. Juni 2020, 06:51 Uhr

Am Mittwoch bleibt es stark bewölkt. Im ganzen Land kann es immer wieder Schauer geben, am Nachmittag an der Küste sogar Gewitter. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 24 Grad. In der Nacht kühlt es sich bei Temperaturen zwischen 13 und 17 Grad etwas ab.

Am Donnerstag wechseln sich Sonne und Wolken immer wieder ab. Zwischendurch kann es imer wieder Schauer geben. Nachmittags werden einzelne Gewitter erwartet. Mit bis zu 24 Grad wird es mild.