Literatur : «Vielleicht liebte ich die Stadt»: Koeppentage starten

von dpa

22. Juni 2018, 05:41 Uhr

Greifswald (dpa/mv) – Unter dem Motto «Vielleicht liebte ich die Stadt» starten am Freitag die Wolfgang-Koeppen-Tage in dessen Geburtsstadt Greifswald. Ausstellungen, Lesungen und die Verleihung des mit 5000 Euro dotierten Wolfgang-Koeppen-Literaturpreises stehen im Zentrum des einwöchigen Literaturfestivals, das um seinen Geburtstag herum stattfindet. Eröffnet werden sollte das Festival am Abend mit einer Ausstellung zur Familie Köppen um 1900. Dazu holt das in Greifswald beheimatete Wolfgang-Koeppen-Archiv alte Dokumente aus dem Nachlass. Mit seinen Romanen «Tauben im Gras», «Das Treibhaus» und «Der Tod in Rom» gehört Koeppen (1906-1996) zu den bedeutendsten Nachkriegsautoren der Bundesrepublik.