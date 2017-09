Kriminalität : Vier gestohlene Autos in Greifswald und Waren

Autodiebe haben in Greifswald und Waren (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zwischen Donnerstag und Freitag vier Autos gestohlen und einen Gesamtschaden von rund 47 000 Euro verursacht. Allein in Greifswald wurden drei Pkw gestohlen, teilte die Polizei am Freitag mit. In Waren hatten Unbekannte ebenfalls zwischen Donnerstag und Freitag einen Transporter im Wert entwendet.

von dpa

erstellt am 08.Sep.2017 | 13:39 Uhr