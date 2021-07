Umwelt : Vier Jahre Arbeit am Spinnenatlas: 614 Arten im Nordosten

Spinnen kennt jeder. Nicht immer sind die kleinen Krabbeltiere willkommen. Naturfreunde haben nun den ersten Spinnenatlas für den Nordosten zusammengetragen: Es gibt mehr als 600 Arten.

Plau am See | Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern stellt heute in Karow im Kreis Ludwigslust-Parchim erstmals einen Spinnenatlas vor. Dieser präsentiert alle 614 im Nordosten bisher bekannten und erfassten Spinnenarten, wie Autor Dieter Martin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Mit dieser Artenzahl liege der Nordosten deutschl...

