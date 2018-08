Kriminalität : Vier Männer am Tresordiebstahl auf frischer Tat erwischt

Spezialkräfte des Landeskriminalamts haben in Warnemünde vier Tresordiebe auf frischer Tat ertappt. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch berichtete, hatten die Männer im Alter von 39 bis 46 Jahren in der Nacht zu Montag versucht, einen 300 Kilogramm schweren Tresor aus dem Verwaltungsgebäude der Weißen Flotte zu stehlen. Sie wurden festgenommen, als sie versuchten, den Tresor in einen Kleintransporter zu verladen. Das Amtsgericht Rostock erließ Haftbefehle gegen alle vier.

von dpa

22. August 2018, 16:38 Uhr

Die Kriminalpolizei hatte den Angaben zufolge gegen einen der Männer schon seit längerem wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt. Er soll seit April mit anderen Tätern Baumaschinen gestohlen haben. Dabei sei ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro entstanden. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, kann schwerer Bandendiebstahl mit Freiheitsstrafen bis zu zehn Jahren geahndet werden.