Gesundheit : Vier neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) hat am Dienstag vier neue Corona-Fälle in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet. Sie traten in Schwerin, im Landkreis Ludwigslust-Parchim und zwei im Landkreis Vorpommern-Greifswald auf, wie das Amt in Rostock (16.00 Uhr) mitteilte. Sie stünden in keinem Zusammenhang mit in den vergangenen Tagen aufgetretenen Fällen.

von dpa

28. Juli 2020, 16:38 Uhr