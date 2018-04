Gesundheit : Vier Preisträger beim Ideenwettbewerb Gesundheitswirtschaft

Rostock (dpa/mv) - Die Gewinner des Ideenwettbewerbs Gesundheitswirtschaft 2018 werden am heutigen Montag in Rostock ausgezeichnet. Seit 2008 hat das Wirtschaftsministerium 49 Projektideen mit 5,8 Millionen Euro finanziell unterstützt. Auch in diesem Jahr steht für Projektförderungen ein Budget von bis zu einer Million Euro zur Verfügung.

von dpa

23. April 2018, 12:23 Uhr

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat am Montag die diesjährigen Preisträger des Ideenwettbewerbs Gesundheitswirtschaft ausgezeichnet. Bei den vier gleichberechtigen Gewinnern handele es sich um Entwickler eines neuen Stauschlauchs für die Blutentnahme und einer medizinischen Wundauflage zur Behandlung des Diabetischen Fußsyndroms. Ausgezeichnet wurden auch eine App zur Verbesserung der Dienstplanung im Klinik- und Pflegebereich und eine Projektidee zur Vorbereitung eines Dienstleistungszentrums und Prüflabors für Blutreinigungsprodukte. «Alle Beiträge enthalten völlig neue Lösungsansätze für den medizinischen Sektor und sind geeignet, bundesweit und darüber hinaus Akzente zu setzen», sagte Glawe. Das Fördervolumen der vier Ideen belaufe sich auf 580 000 Euro aus EU-Mitteln, die Gesamtinvestitionen lägen bei 771 000 Euro.