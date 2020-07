Theater : Vier Premieren zum Spielzeitstart am Theater Vorpommern

Das Theater Vorpommern startet im August mit drei neuen Stücken im Schauspiel und einer Opern-Neuinszenierung in die Spielzeit 2020/21. Das Theater hatte wie alle anderen wegen der Corona-Pandemie Mitte März schließen müssen. Wie eine Sprecherin am Dienstag mitteilte, kommt als erste Premiere am 8. August in Stralsund «The Kraut - Ein Marlene-Dietrich-Abend» auf die Bühne, an dem die Diva ihr Leben Revue passieren lässt.

von dpa

21. Juli 2020, 16:00 Uhr