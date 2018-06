Unfälle : Vier Schwerverletzte bei Unfall in Broderstorf

von dpa

03. Juni 2018, 09:38 Uhr

Auf der Bundesstraße 110 in Broderstorf im Landkreis Rostock sind vier Personen bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge sind die beiden beteiligten Wagen am Samstagnachmittag zusammengestoßen. Grund hierfür war nach ersten Erkenntnissen ein Vorfahrtsfehler. Alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Dabei waren auch Helikopter im Einsatz. Angaben zu Alter oder Identität der Verletzten konnte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen zunächst nicht machen. Der entstandene Sachschaden belief sich auf etwa 27 000 Euro. Die Bundesstraße musste wegen der Rettungsarbeiten zeitweise gesperrt werden.