Kriminalität : Vier Tresore in einer Nacht geknackt

von dpa

erstellt am 20.Okt.2017 | 15:20 Uhr

Vier Tresoraufbrüche in einer Nacht beschäftigen die Polizei in Westmecklenburg. Betroffen waren in der Nacht zum Freitag eine Bäckerfiliale in Gadebusch, eine Postfiliale in Tessin, ein Milchhof in der Ortschaft Kalsow sowie eine Postfiliale in Bützow, wie das Polizeipräsidium Rostock mitteilte. Die Diebe hatten es demzufolge auf Bargeld abgesehen. Der Schaden betrage mehrere tausend Euro. Ende September hatten Tresorknacker in Ludwigslust in zwei aufeinanderfolgenden Nächten zwei Tresore mit Bargeld erbeutet.

Pressemitteilung