Unfälle : Vier Verletzte bei Unfall: Reisebus wendet und hängt fest

Vier Menschen sind bei einer Karambolage in der Nähe von Hanshagen bei Greifswald verletzt worden. In den Unfall waren drei Autos verwickelt. Außerdem saßen 32 Rentner in einem Reisebus nach dem Unfall am Dienstagnachmittag für mehrere Stunden fest, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Busfahrer hatte versucht, hinter der Unfallstelle zu wenden und war dabei hängengeblieben. Die Senioren aus Baden-Württemberg waren auf der Rückfahrt nach Rügen von einem Tagesausflug auf der Insel Usedom, so die Polizei. Sie kamen bei der örtlichen Feuerwehr unter, bis ein Ersatzbus sie abholte.

von dpa

11. April 2018, 11:21 Uhr

Der eigentliche Unfall hatte sich ereignet, nachdem ein Auto links abbiegen wollte. Ein direkt dahinter fahrender Transporter hielt an, der dahinter fahrende Wagen fuhr allerdings auf. In dem Transporter wurden drei Insassen leicht und im letzten Auto die Fahrerin schwer verletzt. Alle kamen ins Krankenhaus nach Greifswald.