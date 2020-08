Unfälle : Vierjährige startet Auto und fährt Oma um

In einem Dorf bei Brüel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist eine Vierjährige offenbar ins Auto ihrer Großmutter geklettert, hat den Wagen gestartet und die Oma umgefahren. Da der Rückwärtsgang im Fahrzeug eingelegt war, habe sich das Auto nach dem Starten anscheinend sofort in Bewegung gesetzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit dem Hinweis mit, dass der ganze Vorgang größtenteils noch nicht geklärt sei. Die Beteiligten konnten demnach noch nicht befragt werden.

von dpa

05. August 2020, 14:42 Uhr