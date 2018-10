Unfälle : Vierjähriger stirbt nach Zusammenprall mit Auto auf B104

Der kleine Junge, der am 17. Oktober bei einem Unfall in Sponholz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) von einem Auto erfasst wurde, ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Das habe das Klinikum Neubrandenburg mitgeteilt, berichtete eine Polizeisprecherin am Montag. Der Vierjährige soll an dem Nachmittag plötzlich über die Bundesstraße 104 gelaufen sein.

von dpa

22. Oktober 2018, 15:10 Uhr

Ein 57 Jahre alter Autofahrer habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können und das Kind erfasst. Rettungskräfte belebten den bewusstlosen Jungen wieder und brachten ihn in die Klinik. Die Polizei untersuche den Unfall noch.