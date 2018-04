Schiffbau : Vierter Flusskreuzer: MV Werften schließen Bauserie ab

Wismar (dpa/mv) - Die MV Werften haben in Wismar das letzte von vier Flusskreuzfahrtschiffen der sogenannten Rhein-Klasse übergeben. Eigner ist die US-Reederei Crystal River Cruises, die - wie die Werftengruppe selbst - seit etwa zwei Jahren zum malaysischen Genting Konzern gehört. An der feierlichen Zeremonie am Donnerstag nahm auch die Botschafterin von Malaysia, Sarah Nava Rani Al Bakri Devadason, teil.

von dpa

12. April 2018, 14:01 Uhr

Der auf den Namen «Crystal Ravel» getaufte Flusskreuzer ist wie seine drei Schwesterschiffe 135 Meter lang, gut 11 Meter breit und für exklusive Flussreisen durch Europa konzipiert. Nach Werft-Angaben können auf der «Crystal Ravel» 106 Passagiere in 53 komfortablen Suiten Rhein, Main und Donau bereisen. Alle Kabinen liegen oberhalb der Wasserlinie und sind mit Panoramafenstern ausgestattet.

Dem Vernehmen sind die bereits in Dienst gestellten Flusskreuzer gut ausgelastet und werden insbesondere von US-amerikanischen Touristen gebucht. Die Jungfernfahrt des neuen Schiffes startet laut Reederei am 10. Mai und führt von Basel nach Wien.

Parallel zur Fertigstellung des vorerst letzten Flusskreuzfahrtschiffes der Baureihe begannen in Wismar und Rostock die Vorbereitungen für den Bau des ersten von zwei Schiffen der sogenannten «Global»-Klasse. Der 340 Meter lange und 46 Meter breite Ozeanriese wird laut Werft 2400 Kabinen haben und das bislang größte in Deutschland gebaute Kreuzfahrtschiff sein. In Stralsund, dem vierten Schiffbaubetrieb im MV Werften-Verbund, hat der Bau einer eisgängigen Expeditionsyacht begonnen, die 2019 fertiggestellt werden soll.