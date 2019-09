Gesundheit : Vietnamesische Auszubildende an Uniklinik Rostock erwartet

An der Universitätsmedizin Rostock werden am heutigen Montag 25 junge Pflegeauszubildende aus Vietnam erwartet. Die 21 Frauen und vier Männer sind der zweite Jahrgang, der in der Hansestadt diesen Weg geht. Alle Vietnamesen haben in ihrer Heimat bereits eine Pflegeausbildung absolviert und einen Universitäts- oder Bachelor-Abschluss erlangt. Diese Abschlüsse werden in Deutschland allerdings nicht anerkannt. Hintergrund der Aktion ist der anhaltende Pflegenotstand, der mit einheimischen Arbeitskräften nicht überwunden werden kann.

von dpa

16. September 2019, 01:58 Uhr

Ende August 2018 hatten erstmals 20 Vietnamesen ihre dreijährige Ausbildung in Rostock begonnen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten zeigte sich Projektleiterin Caren Erdmann mit den Arbeitsleistungen und dem Verlauf des Integrationsprozesses sehr zufrieden. Es sei gelungen, die Vietnamesen in Sport- oder Gartenvereinen unterzubringen.

Die Integrationsbemühungen wurden auch vom Landestourismusverband unterstützt. Der hatte im Frühjahr die 20 Vietnamesen und 9 Indonesier, die in der Gastronomie arbeiten, beispielsweise zu einer Erkundungstour durch ihre neue Wahlheimat eingeladen.