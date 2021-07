Gesundheit : Vietnamesische Pflegekräfte beenden Ausbildung in Rostock

Um den Pflegenotstand am größten Krankenhaus im Nordosten zu bekämpfen, startete die Unimedizin Rostock ein Projekt mit Auszubildenden aus Vietnam. Die ersten von ihnen haben nun ihren Abschluss in der Tasche - und einen Plan für die Zukunft.

Rostock | Der erste Jahrgang vietnamesischer Gesundheits- und Krankenpfleger hat die Ausbildung an der Universitätsmedizin Rostock abgeschlossen. Wie Projektleiterin Caren Erdmann der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag sagte, erhielten 13 Absolventen ihre Abschlusszeugnisse. Darunter war mit Thi Tam Nguyen auch die Jahrgangsbeste aller 60 Auszubildenden in de...

