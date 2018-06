Festspiele : Vineta-Festspiele auf Usedom vor dem Start

von dpa

26. Juni 2018, 09:25 Uhr

Dünenritter, Elfenkrieger und ein sprechender Baum als tausendjähriger Zeuge der Geschichte - die Vineta-Festspiele auf der Insel Usedom erzählen in diesem Jahr eine neue Geschichte vom Untergang der sagenumwobenen Stadt. Am Samstag starten die Festspiele auf der Ostseebühne Zinnowitz mit dem Stück «Vineta - Das Elfenspiel» in die 22. Saison. Das Fanatsie-Spektakel mit Schauspiel, Tanz, Schwertkämpfen und Laser-Show erzählt von der Elfenkriegerin Gunara, die nach ihrer Vertreibung wieder in die Stadt zurückkehrt, wie die Veranstalter mitteilten. Im Stück geht es um drei Münzen in der Hand unterschiedlicher Gruppierungen. Sie könnten - wenn sie wollten - Vineta erlösen. An der Aufführung wirken über 30 Schauspieler und Eleven der Zinnowitzer Theaterkademie mit. Das Stück wird bis zum 1. September 26 Mal aufgeführt.