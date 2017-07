Festspiele : Vineta-Festspiele gestartet

Die sagenumwobene Stadt Vineta ist wieder aus den Fluten der Ostsee gestiegen. Vor rund 850 Zuschauern starteten am Samstagabend auf der Ostseebühne in Zinnowitz (Insel Usedom) die 21. Vineta-Festspiele. In dem mit Musik, Tanz und Pyrotechnik angereicherten Stück «Das Vermächtnis der Wasserfrauen» thematisiert das Team um Intendant Wolfgang Bordel erneut aktuelle Fragestellungen: Im Jahr der Bundestagswahl wählt auch Vineta. Das Stück arbeitet sich an der Frage ab, was Wahlversprechen bedeuten und was Gerechtigkeit sei.