Agrar : Virtueller Hofspaziergang statt Tag des offenen Hofs

Der Tag des offenen Hofs des Bauernverbands findet in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nur digital statt. Üblicherweise laden am zweiten Wochenende im Juni Landwirte Besucher zum Gespräch und zur Besichtigung ihrer Ställe, Felder und Produktionsstätten ein. In diesem Jahr hatten in Mecklenburg-Vorpommern knapp 20 Unternehmen ihre Teilnahme angekündigt, wie der Bauernverband am Dienstag in Neubrandenburg mitteilte. Die Veranstaltungen seien wegen des Verbots von Großveranstaltungen in diesem Sommer auf den 30. Mai 2021 verschoben worden.

von dpa

09. Juni 2020, 15:51 Uhr

Als Alternative für 2020 bietet der Bauernverband virtuelle «Hofspaziergänge» an. Die Videoreihe ist auf der Website des Verbands zu sehen. In kurzen Filmen werden vier Agrarbetriebe vorgestellt, die mit von der Partie gewesen wären. Besucht werden können auf diese Weise die Agp Lübesse (Landkreis Ludwigslust-Parchim), der Torney-Unternehmensverbund in Pripsleben und der Landwirtschaftsbetrieb von Ansgar Schlingmann in Roggenhagen (beides Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) sowie das Landgut Liescher (Landkreis Rostock).