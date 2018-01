Tourismus : Viva Touristika und Messe Fahrrad Rostock: 100 Aussteller

In der Rostocker Hansemesse ist am Freitag die Doppelmesse «Viva Touristika» und «Messe Fahrrad Rostock» eröffnet worden. Die Viva Touristika gilt als die größte Reisemesse in Mecklenburg-Vorpommern, zu der zwischen 13 000 und 15 000 Besucher erwartet werden. Rund 100 Aussteller werden an den drei Messetagen ihre Waren und Dienstleistungen anbieten. Die Viva Touristika findet inzwischen zum 19. Mal statt.

von dpa

19. Januar 2018, 11:06 Uhr

Wie der Landesvorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), Martin Elshoff, sagte, hat sich die Doppelstruktur mit den beiden Messen bewährt. Allerdings seien die touristischen Ziele des ADFC für den Ausbau des Radwegenetzes noch ein großes Stück vom Ziel entfernt.