Wahlen : Vize-Verwaltungschefin und Polizist: Stavenhagener Stichwahl

In der Reuterstadt Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) entscheiden die Bürger am heutigen Sonntag in einer Stichwahl über ihren neuen Bürgermeister. Als Kandidaten für den Posten des Verwaltungschefs treten die stellvertretende Bürgermeisterin Berit Neumann und der Polizist Stefan Guzu an, die sich bei einer ersten Wahl gegen sechs Konkurrenten durchgesetzt haben.

von dpa

17. November 2019, 03:48 Uhr

Der 1967 geborene Guzu, der ehrenamtlicher Bürgermeister im Nachbarort Ivenack ist, hatte im ersten Wahlgang 30,7 Prozent der Stimmen erhalten. Auf die 58-jährige und parteilose Neumann waren 30,3 Prozent der Stimmen entfallen. Die Wahl ist nötig, weil der bisherige Verwaltungschef Bernd Mahnke - mit 33 Jahren im Amt der dienstälteste hauptamtliche Bürgermeister Mecklenburg-Vorpommerns - seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig aufgegeben hat.