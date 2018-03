Tiere : Vogelpark Marlow startet in die Saison

von dpa

15. März 2018, 12:45 Uhr

Der Vogelpark Marlow (Landkreis Vorpommern-Rügen) startet am Samstag in die Saison. Bereits am Donnerstag wurden die Pelikane aus ihren Winterquartieren ins Freigelände gebracht, wie Parksprecherin Franzi Zöger sagte. Alle Schaufütterungen und Flugshows fänden nun wieder wie gewohnt statt. Im vergangenen Jahr hatte der Vogelpark Marlow nach eigenen Angaben rund 250 000 Besucher. Er erstreckt sich über 22 Hektar und bietet nach Angaben der Sprecherin rund 1200 Tieren in 136 Arten eine Heimat. Täglich finden drei Flugshows mit Pelikanen, Papageien, Marabus und Greifvögeln sowie eine Haustiershow statt.