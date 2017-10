Geschichte : Volksbund sammelt Geld für Kriegsgräberstätte in Polen

Der Volksbund Kriegsgräberfürsorge startet heute auf dem Marienplatz in Schwerin seine diesjährige Haus- und Straßensammlung in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei will auch Innenminister Lorenz Caffier (CDU), der zugleich Landesvorsitzender des Volksbundes ist, die Sammelbüchse schütteln. Die diesjährige Aktion dauert bis zum 19. November.