Landtag : Volksinitiative gegen Straßenausbau-Beiträge

von dpa

26. Juni 2018, 17:14 Uhr

Die Volksinitiative «Faire Straße» für eine Abschaffung der Straßenausbau-Beiträge in Mecklenburg-Vorpommern hat bislang 33 000 Unterschriften gesammelt. Dies teilten die Initiatoren am Dienstag in Schwerin mit. Dies sei nur ein Zwischenergebnis, sagte gab Gustav Graf von Westarp von den Freien Wählern. Es werde weiter gesammelt. Die Regierungsparteien in Schwerin wollen nach der Sommerpause Vorschläge für einen künftigen Umgang mit der Abgabe vorlegen, lehnen bisher jedoch eine generelle Befreiung der Anlieger ab. Nach Berechnungen der Oppositionsfraktion nehmen die Kommunen im Land durch Straßenausbaubeiträge jährlich 25 bis 30 Millionen Euro ein. Damit sich der Landtag mit einer Volksinitiative befasst, sind 15 000 gültige Unterschriften nötig.