Schulen : Volksinitiative will kostenfreie Fahrt für alle Schüler

von dpa

17. April 2018, 15:58 Uhr

Schwerin (dpa/mv) - Die Volksinitiative für kostenfreie Schülerbeförderung in Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag dem Landtag in Schwerin zwei Kisten mit Unterstützerunterschriften übergeben. Wie Mitinitiatorin Claudia Metz sagte, schlossen sich rund 17 700 Menschen im Land der Forderung an. Dies stimme sie zuversichtlich, dass die erforderliche Zahl von 15 000 volljährigen Unterstützern erreicht werde. Hat die Volksinitiative Erfolg, muss sich der Landtag mit dem Thema befassen. Die im Landkreis Vorpommern-Rügen gestartete Initiative richtet sich gegen die ungleiche Behandlung der Schüler. Während Kinder und Jugendliche beim Besuch der örtlich zuständigen Schule den Schulbus kostenfrei nutzen können, müssen Schüler für den Transport zu anderen Schulen bezahlen.