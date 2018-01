Prozesse : Volkssolidarität Kreisverband muss Geldanlagen zurückzahlen

Der Kreisverband Bad-Doberan/Rostock-Land der Volkssolidarität muss Einlagen zurückzahlen, die 2009 im Rahmen einer Insolvenz verlorengegangen waren. Wie das Oberlandesgericht am Mittwoch Rostock in seinem Urteil begründete, seien die Kläger, die zwischen 2004 und 2006 Einlagen in fünfstelliger Höhe gezeichnet hatten, nicht ordnungsgemäß über die Fondsrisiken aufgeklärt worden. Der Kreisverband hatte den Volkssolidarität-Sozial-Immobilienfonds GmbH & Co. KG Anfang der 2000er Jahre zusammen mit anderen Gesellschaftern gegründet. Der Vertrieb der Geldanlage war laut Gericht nicht durch den Verband, sondern durch die ebenfalls am Fonds beteiligte Volkssolidarität Service und Verwaltung GmbH erfolgt.

von dpa

24. Januar 2018, 12:39 Uhr

Zunächst waren die geschädigten Anleger im Jahr 2013 mit ihrer Klage vor dem Landgericht Rostock und im Jahr 2016 vor dem OLG gescheitert. Der Bundesgerichtshof hatte das OLG-Urteil im Juli vergangenen Jahres aufgehoben. Auch ohne Einbindung in den Vertrieb müsse der Verband als Gründungsgesellschafter des Fonds dafür Sorge tragen, dass Interessenten ordnungsgemäß über Risiken belehrt würden. Für eine unzureichende oder fehlerhafte Beratung durch Dritte hafte er. Das OLG folgte dieser Einschätzung nun in seiner aktuellen Entscheidung, die jedoch nicht rechtskräftig ist.