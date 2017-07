Theater : Volkstheater erinnert an Reformator Joachim Slüter

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Mehr als 200 Besucher haben am Donnerstagabend die Uraufführung des Rostocker Volkstheaters «Leben und Sterben des Kaplans Joachim Slüter zu Rostock» gefeiert. In 28 Bildern und mit über 60 Mitwirkenden wurde die Geschichte des Rostocker Reformators erzählt. Die literarische Vorlage nach historischen Quellen lieferte der Rügener Autor Holger Teschke. Slüter gilt als einer der wichtigsten Reformatoren in Norddeutschland. Zu seinen Verdiensten zählt die Herausgabe des ersten niederdeutschen Gesangbuchs. Der Lutheraner schaute wie sein Vorbild dem Volk aufs Maul und predigte deshalb auf Plattdeutsch. Regisseurin Sonja Hilberger hat diese Details aufgegriffen und ein kurzweiliges Spektakel inszeniert.

Theaterstück

07.Jul.2017